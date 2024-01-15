台北榮民總醫院新竹分院去年與國立清華大學學士後醫學系攜手合作，開展一項創新的教學課程，專注於社區和偏鄉醫療實務，讓公費醫學生第一學年就在偏鄉社區醫院見習，深入瞭解未來畢業後的工作環境。

課程在寒假進行1個星期，北榮新竹分院教學研究中心主任王瑛玫精心策劃，15日以「穿越時空，走讀竹東」主題參觀活動拉開序幕，陳曾基院長、清大張晃猶教授、蔡博方副主任陪同醫學生，探訪竹東鎮歷史悠久的長春醫院舊址。

長春醫院創建於1909年，在當地醫療史上佔有重要地位，如今更化身為集古蹟和藝術於一體的長春咖啡藝文空間。陽光穿透窗櫺，伴隨悠揚音樂和香醇咖啡。在充滿歷史氛圍裡，宋知宸總監娓娓道來竹東地區的往昔、長春醫院的發展與偏鄉醫療的典故。

新竹地區城鎮開發已三百年，透過北榮新竹分院與長春咖啡藝文空間的協助，醫學生可親身體會在地豐富的醫療遺產。社區和偏鄉醫療實務課程多樣，醫學生還會到鄰近鄉鎮實際見習基層機構與居家醫療，培養醫療實踐新的視角。