影集《何百芮的地獄毒白》主創團隊出席媒體見面會。（HBO GO提供）

影集《何百芮的地獄毒白》主創團隊出席媒體見面會。（HBO GO提供）

影集《何百芮的地獄毒白》即將於2月10日大年初一在HBO GO獨家開播，導演兼編劇謝沛如、監製劉宛玲15日率主要演員郭書瑤、孫可芳、林暐恆（阿Ken）、鍾瑶以及劇本顧問、本劇原型的網紅始祖宅女小紅，在劇中重要場景的麻辣火鍋店與媒體相見歡。阿Ken爆料戲裡戲外都幫單身的瑤瑤介紹男友，連製作人都幫她介紹，他也到場當潤滑劑，「我願意為了他的家產嫁給他，結果她沒感覺！」

郭書瑤出席影集《何百芮的地獄毒白》媒體見面會。（HBO GO提供）

林暐恆（阿Ken）出席影集《何百芮的地獄毒白》媒體見面會。（HBO GO提供）

被問和角色相似之處，阿Ken馬上幫郭書瑤回「就是沒有男友」，她也坦言：「對！我第一季拍到第二季，都沒有男友，演到最後幾乎要和角色畫上等號，很多很醜、搞笑、有趣的地方，我已經本色演出，太內化了」，還說大家劇中的互動已經自然到像是實境秀。

阿Ken劇中飾演失婚的中年男性、也是瑤瑤的「前姊夫」，他幫自己找愛，也幫郭書瑤飾演的「何百芮」找愛，「我是戲劇與人生結合，連私下都在幫郭書瑤找男友，找了兩季，什麼樣子的男生都介紹了，約出來吃飯、聯誼，活潑的、木訥的，各形各色都介紹了，都無法完成！希望拍第三季時可以把郭書瑤和角色一起送出去 ，讓戲劇與人生真正結合！」

瑤瑤則笑回：「怎麼了，我不能挑嗎？」說她真的沒有遇到喜歡的，也自曝：「從來沒演過一部片連製作人都幫我介紹男友！」阿Ken則透露他還到現場當潤滑劑，讓氣氛愉悅、不要那麼尷尬，「對方條件其實不錯、很好，我願意為了他的家產嫁給他，結果她沒感覺！」笑罵：「她有問題！」