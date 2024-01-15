德國向來被稱為經濟火車頭，但目前似乎已成為歐洲經濟的最大拖累，根據德國統計局數據，去年前10月德國破產家數已達1.4萬家，12月破產數量又年增12.3%，原因是受能源成本高漲和疫情援助結束打擊，許多企業紛紛選擇放棄，近期連知名百貨公司Galeria Karstadt Kaufhof都聲請破產。

根據《金融時報》報導，德國統計局表示，受到經濟疲軟和高利率環境衝擊，德國自去年6月以來，企業破產年增率均呈現兩位數成長。統計顯示，許多德企在2023年底陷入破產，去年前10月破產家數年增24.1%至1萬4751家，11月及12月年增率也分別來到18.8%及12.3%。

報導同時披露，德國連鎖百貨公司Galeria Karstadt Kaufhof，和總部位於漢堡的行李箱製造商Bree等多家知名德國公司，都已聲請破產。

專家示警，德企今年破產家數約年增10%至30%，超過疫情前水平。