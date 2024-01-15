29歲南韓女星韓韶禧因演出《夫妻的世界》的美艷小三，因此被封為「最美小三」，之後又與小鮮肉男星宋江合作《無法抗拒的他》，讓她一炮而紅，從此戲約不斷，也受到許多國際品牌青睞，時常出沒在各大時尚場合，靠著超高顏值吸粉的她坦言曾想過老了被批評怎麼辦。

韓韶禧和朴敘俊主演的《京城怪物》近日熱播中，他們到《兩天一夜》、《花樣爺爺》的製作人羅暎錫YouTube頻道作客，韓韶禧提到透過《夫妻的世界》出名後，她的外表不可避免地受到關注，因此她未來想演一個素顏出鏡的角色，她也透露以前曾申請了法國的學校，但辦簽證銀行必須要有6千萬韓元（約142萬新台幣），為了湊到這筆錢她開始打工，在酒吧工作12小時薪水是180萬韓元（約4.2萬新台幣），但如果是當模特兒，2小時就可以賺300萬韓元（約7.1萬新台幣），後來她拍攝電視廣告，一次就賺了2千萬韓元（約47萬新台幣），總共拍了3個不同類型的，最後共賺了6千萬韓元（約142萬新台幣），卻也遇到了經紀人，幾次溝通後才同意進入演藝圈。

（來源／影片取自채널십오야 YouTube，如遭刪除請見諒。）

韓韶禧補充有想過未來會因為變老而產生的惡評，她從現在開始已經在準備了，但她也說「老化是無法不可擋的，這是必須要接受的部分，未來因為變老而受到批評時，不會想去防止這些，但我已經從開始思考著該用哪種心態面對」，並回擊惡評「對啊我就老了，想怎樣？」