影集《何百芮的地獄毒白》主演林暐恆（阿Ken）、郭書瑤、孫可芳、鍾瑶出席媒體見面會。（HBO GO提供）

懷胎6個多月的孫可芳（小豆），15日與影集《何百芮的地獄毒白》主演郭書瑤、林暐恆（阿Ken）、鍾瑶以及劇本顧問、本劇原型的網紅始祖宅女小紅，在劇中重要場景的麻辣火鍋店與媒體相見歡。她懷孕至今已胖了15公斤，因為寶寶頭圍、肚圍都很大，會是個長腿歐巴、壯壯的牡羊座寶寶，醫生建議她剖腹產。

挺著6個月孕肚現身的孫可芳劇中飾演敢愛敢恨、火辣性格的「克拉拉」，她說，這是有史以來演過最像自己的狀態，戲裡戲外都有一群義氣相挺的朋友，但也很幼稚、常被大家說像念幼兒園或是小孩，「不一樣之處，就是我演了一個放浪的人，不敢談戀愛，只讓自己有肉體而沒有情感關係，也因為這樣和各式各樣男模接觸，每次拍完，Ken哥就會一個一個介紹給郭書瑤，我算是第一關篩選的人。」

被問及孕期不舒服的地方？孫可芳說自己滿幸運的，除了前期比較難熬，現在懷孕中期滿開心的，比較困擾的是食慾太好，也變得比較喜歡吃辣，「以前只吃小辣，現在吃辣會很開心！結果寶寶很大，我也很大，一起變很大！」被鍾瑶虧「小豆變大豆」了。她說兩、三個月前有被醫生告誡不要吃太多，努力一個月後還是很胖，大家看到她常會很震驚問「是明天就要生了嗎」。

而老公劉冠廷則比她焦慮，「他覺得我太ㄎㄧㄤ，擔心我做出奇怪、危險的事，例如我有天坐到很臭的計程車，就想衝去騎Ubike，或覺得很久沒接觸人群想搭公車，他就覺得不好吧、不行吧，覺得這樣很危險。就連被媒體問到我胖多少，他也不敢回答，怕傷了我的心」。現在的她很懷念拍這部戲時有段時間每天吃麻辣鍋，自曝只要劉冠廷出門工作，她就在家開始點食物吃，「吃完就趕快包好丟掉！」

鍾瑶出席《何百芮的地獄毒白》媒體見面會。（HBO GO提供）

鍾瑶被問前男友曹晏豪閃婚一事，大方表示對方從交往到結婚她都知道，兩人至今仍是保持聯絡的好朋友。她在劇中飾演表面看似完美的Vivian，卻有不為人知一面，過往都是幹練的螢幕形象，這次則是溫柔婉約又天然呆萌，導演謝沛如爆料：「鍾瑶私下大辣辣的發言跟螢幕形象差很多，還會霸凌小豆！」郭書瑤也爆料鍾瑶拍這部戲時都不看劇本、常常問他們說「現在在講哪一場」，她笑著解釋：「喜劇是這樣，對話要很自然！」並說自己一聽到這腳本就非常開心，「我接到喜劇都不會推掉，尤其是好玩的戲和組合！」