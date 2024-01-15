總統當選人賴清德當選當晚透露，兩位總統候選人侯友宜、柯文哲當晚都有打電話跟他祝賀，賴清德全國競總總幹事潘孟安透露，侯友宜直接打給他，他飛奔要把電話拿給賴清德時，因為維安控管電梯，折騰了15分鐘，兩人才接上線。

被問到兩人談話內容，潘孟安說，侯友宜很有風度的跟賴清德恭喜，賴清德也感謝侯，共同完成一場民主嘉年華會，未來有一些共同議題，例如跟侯市長提到未來新北市的建設，大家一起共同合作。也跟柯文哲提到，未來在國家公共建設上，大家也要一起合作，畢竟選舉是一時的，國家政府前進才是重要，彼此的心情都是一樣的。

潘孟安今被問到，賴清德當選當晚，提到兩位對手柯文哲、侯友宜有致電恭賀時的對話；潘孟安還原說，第一個打來的是柯文哲，但是柯是打給賴清德的幕僚，他自己沒有聽到。

至於侯友宜，潘孟安說，因為自己跟侯友宜很熟，所以侯直接打手機給他，當時是賴清德要開國際記者會，他在樓下等，接到侯友宜電話後，急著要把電話拿上樓給在黨部的賴清德，但因為黨部後方的貨梯電梯受到維安管制，他一時間之間在那跑來跑去，就是電話送不上去，所以，「來回折騰的十五分鐘」。

潘孟安說，他一直很急，還跟侯友宜說，「市長等一下等一下、等一下」；因為侯打了很多通，最後由他回電給侯友宜，再把電話交給賴清德。