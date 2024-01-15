李洲去年11月營業收入0.17億元，年減6%；稅前淨利0.15億元，年減38%；本期淨利0.15億元，年減40%；單月每股盈餘0.18元，較2022年同期的0.3元下滑。李洲去年12月營收0.14億元，寫下去年度單月次低，月減12.14%、年增19.69%；去年第四季營收0.46億元，季減15.08%、年減13.61%；去年度營收2.09億元，年減30.32%。

李洲去年前三季營收1.63億元，年減36.59%；營業毛損0.1億元，營業損失1.04億元，歸屬於母公司業主淨損0.89億元，基本每股虧損1.07元，相較2022年的每股盈餘0.63元轉虧。李洲前三季營收產品銷售分析，光電部門占91%、LED晶粒部門占9%。至於半導體事業部成立時遭遇市場逆風，伴隨半導體產業庫存調整告一段落，市場價格已經漸進回升，未來看法審慎樂觀。

除了半導體事業展望審慎樂觀，LED本業也持續投入研發，短期策略朝向將產品模組化，綁定優質客戶以提高附加價值、毛利率，推動轉型以拉提營運表現。

李洲2024年投資展望，也瞄準生技版圖，分為財務投資、直接投資兩部分，李洲投資藥華藥(6446)，現仍持有62萬股，公司也對再生醫學發展深具信心，李洲持續直接性增加生技業投資。李洲認為，投資生技並非製藥，公司以研發團隊，配合公司發明專利設備所產生的量子波技術，修復且活化血管細胞，未來致力改善老年失智症。