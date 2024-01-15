葉門叛軍「青年運動」自去年底以來，屢屢鎖定紅海航線，以飛彈和無人機發動攻擊，以展現對巴勒斯坦極端組織「哈瑪斯」的支持。最近有跡象顯示，部分商船在行經紅海時，會策略性地改稱自己為「中國人」，藉此躲避襲擊。

根據「商業內幕」網站報導，截至14日晚間為止，至少9艘穿越紅海的商船在全球追蹤器上變更了目的地，並聲稱船員是「中國人」（Chinese）或「全中國人」（All Chinese）。

其中一艘掛有利比亞國旗、經常前往中國的貨輪「偉大海洋」（Great Ocean），標示自己為「全中國船員」；另一艘同樣掛著利比亞國旗、主要往返中國和烏克蘭的貨輪迪亞斯號（Dias），也打上「中國」的信號。

At least 5 vessels transiting the Red Sea are using their signals to say they have links to China — the latest unusual measure taken to try and avoid attack by Houthi militants https://t.co/T2IFEoueUe — Bloomberg (@business) January 11, 2024

據外媒觀察，這些船隻一旦離開紅海，就會自動將識別系統切回正常狀態，顯然是藉由與中國的關係來躲避葉門叛軍攻擊。

此外，該地區也有至少兩艘船聲稱自己隸屬於俄羅斯。俄羅斯是另一個公開反對以色列轟炸加薩的國家。

紅海航線占全球總航運量約15%，重要性不言而喻。自葉門叛軍「青年運動」（Houthis）去年11月鎖定國際航運發動攻擊以來，已有9成貨櫃船改道非洲好望角航行，導致全球貨運成本飆升，進一步加劇通膨壓力。