33歲周姓男子熱愛跑步、打球，因車禍受傷，出院後膝蓋仍酸軟疼痛，幾乎無法走路，經檢查發現膝蓋軟骨破損達3公分，光田綜合醫院骨科醫師洪煒竣表示，保守治療不易有效果，加上患者希望能重拾運動習慣，建議採「自體軟骨細胞移植」手術，術後約3個月即可恢復一般生活及簡單運動。

光田綜合醫院指出，周男去年7月意外被車輛撞傷，造成身上多處擦挫傷，在休息2周後，雖外傷日漸恢復，但當開始下床行走時，卻發現膝蓋劇烈酸痛，幾乎寸步難行，經檢查才發現軟骨破損面積達3公分左右，每走一步路，膝蓋就酸軟疼痛，暫停工作在家休養。

光田綜合醫院的骨科醫師洪煒竣表示，玻尿酸注射或骨髓刺激術等，較適合軟骨破損程度較輕的患者，延緩軟骨惡化，但對患者軟骨破損嚴重，成效有限；若置換人工關節，患者在10至15年後，還需再面臨使用年限期滿的問題，可能需要再做一次手。

光田綜合醫院骨科醫師洪煒竣表示，若進行膝關節修復手術，難以讓患者再跑跑跳跳，有些患者甚至放棄運動愛好，心理遭受挫折，也讓患者因缺乏運動，慢性病找上門；經「自體軟骨細胞移植」手術後，除恢復日常活動力，也能做簡單運動，並配合每周1至2次復健及回診。

洪煒竣說，「自體軟骨細胞移植」是取用少量患者本身膝關節的健康軟骨細胞，置入合成物中，再將合成物移植至軟骨損傷區，並確認穩定度沒有問題後，手術就算完成。若想恢復「運動膝」或從事競技型的運動，還需要搭配復健，效果才會好。

洪煒竣表示，自體細胞軟骨比其他再生的軟骨更為柔軟，也更耐用，也能承受強度較大的負重，而且只要手術1次即可，對於年輕患者，且想繼續重回運動場上的患者，是一大福音。