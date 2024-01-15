南投醫院藝術走廊牆上貼滿以「龍」為主題的書法或繪畫作品，迎接金龍年到來，現場相當喜氣。（南投醫院提供）

迎接金龍年，衛生福利部南投醫院15日上午辦理「迎春送喜」春聯揮毫活動，邀請15位文化局書法進階班學員，在門診大廳外現場揮毫春聯及賀詞，民眾只要憑當日看診之批價單就可兌換免費手寫春聯乙副全；另該院藝術走廊也展出「龍」字畫展，全院籠罩濃濃年味。

值得一提的是，這次文化局書法進階班成學員中，李双絨、曾慧蓁及李秀姌等3位不，平時還擔任南投醫院志工，許多曾接受協助的病友，驚喜的排隊拿他們的手寫春聯，大讚這些志工不但有愛心還有才氣。

南投醫院院長洪弘昌說，南投縣政府文化局書法進階班是由黃昭祥老師指導，今天除了有15個學員現場揮毫送春聯，還有22位學員提供多幅墨寶，以及以「龍」的字體、圖案作變化的春聯，同步在該院藝術走廊展出，不但讓該院充滿濃濃的年味，也希望透過藝術與醫院結合，減緩病人的焦慮，使病人感受到過年的溫馨與溫暖。

洪弘昌院長表示，今天現場揮毫的作品除了在南投醫院院區民眾可以憑當日看診之批價單兌換免費手寫春聯乙副外，中興院區的就診民眾則可以在明（16）日上午，到中興院區憑當日看診批價單免費領取。