又到了年終獎金入袋的日子，國銀提供龍年聰明理財術，把小錢變大錢！凱基銀行15日表示，可將餘裕的資金配置在收益相對穩定的優惠定存，凱基銀行推出限時限量美元優惠定存及換匯優存活動，7天期定存年息高達10％。此外，民眾若是喜好多元理財工具，建議亦可把握時機搶先布局基金或美股，透過凱基銀行網路銀行或行動銀行APP申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享0手續費優惠，買入美股及ETF則享單筆手續費0.15％。

凱基銀行表示，全球市場預估美國今年將降息，即使美元受到降息力道影響下跌，但美元指數仍有所支撐，美元將呈震盪緩跌走勢。凱基銀行進一步說明，其利差優勢，美元仍是許多民眾外幣理財的首選，建議民眾可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。

凱基銀行指出，因應市場變化並搭配新年時節，推出限時限量美元優惠定存活動，以新資金或換匯資金承作，美元高利定存可享年息5.5％，存入1萬美金可較一般定存多領約新台幣2,800的利息；新台幣高利定存則可享年息1.65％，存入30萬新台幣可較一般定存多領約新台幣500的利息。同時，也推出短天期的換匯優存方案，以非美元的資金轉換為美元同時辦理定存，可享7天期定存年息10％，民眾可以趁著美元緩跌時買入，同時賺進匯差和利率，一起享好利過好年。

凱基銀行預估，美股全年仍有正報酬的機會，尤其在大選年的第四季行情尤其明顯，建議民眾亦可把握時機搶先布局、逢低買進。即日起至2月29日止推出理財優惠活動，透過凱基銀行網路銀行或行動銀行APP申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享0手續費，另申購美股及ETF則享單筆手續費0.15％。

凱基銀行建議民眾，年終獎金除規劃用於投資理財外，可趁勢規劃中長期且高保障的保險配置，其中又以利變型保單為市場熱門選項，兼具資產增值、傳承及保障。即日起至3月15日止，透過凱基銀行投保利率變動型保險商品，單件保單實繳保費達新台幣50萬元以上，即可參加抽獎活動，有機會獲得最大獎iPhone 15 Pro Max，民眾在檢視個人保障之餘，亦可享好康優惠。

凱基銀行指出，龍年迎新春開運禮別出心裁，特別推出限量「金龍發財水」與「龍舞金堆發財米」，以俏皮喜氣的歡喜龍，結合古銅錢幣設計象徵招財進寶，送給凱基銀行財富管理貴賓，希望客戶在新的一年財氣豐收，好運接龍來。此外，為歡慶同為開發金控旗下子公司的中國人壽於2024年1月1日更名為凱基人壽，凱基銀行推出多項理財產品優惠活動。