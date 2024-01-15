商務區將首度啟用5樓展區舉辦，有來自韓國、日本、菲律賓、新加坡的知名遊戲展會組團參與；亞太遊戲高峰會的年度大會將邀請來自萬代南夢宮娛樂、SQUARE ENIX、SHUEISHA GAMES、Ubisoft等知名大廠的業界人士，揭露幕後秘辛，另外，因應時下元宇宙、Web3.0、生成式AI等熱門議題，將打造兩大主題專場。

TGS玩家區今公開完整參展陣容及平面圖，其中二度參展的日本主機大廠任天堂將展出《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《皮克敏4》、《超級瑪利歐RPG》、《索尼克超級巨星》、《名偵探皮卡丘 閃電回歸》等，共計超過25款包含未上市遊戲及熱門IP；韓國知名大廠WEMADE則帶來以Unreal Engine 5製作，有MMORPG大作《夜鴉》，萬代南夢宮娛樂亦將有包括《鐵拳8》、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》、《SAND LAND》、《奇異賢伴愛達之歌》在內的多款新作試玩，此外還有11周年《神魔之塔》參展；KOMOE GAME則帶著旗下的《Break the Chains》、《Fate／Grand Order繁中版》、《賽馬娘Pretty Derby》參加，此外《RO仙境傳說：愛如初見》與大宇資訊代理的《我想成為影之強者！Master of Garden》等超級人氣手遊也與玩家見面。

TGS商務區平面圖已正式公開，共計吸引17國、108家業者參與，涵蓋國內上市櫃業者、海外知名廠商、獨立遊戲團隊等，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、遊戲發行、金流、在地化服務、行銷推廣、美術或動畫設計、音效製作、區塊鏈等領域。

本次商務區分為兩大展區，其中一般展區包括智冠(5478)、網龍(3083)、大宇資訊(6111)以及遊戲在地化營運與行銷整合服務的日本Sony企業在台分公司So-net台灣碩網網路娛樂；此外，還有多家海外指標業者，包括提供支付與行銷等多元服務的Xsolla、全球知名行動廣告數據分析商AppsFlyer、美國雲端運算服務商Cloudflare、專營數位與網紅行銷的亞洲指標數位行銷顧問、全球首創的SaaS平台之一韓國BACKND與知名遊戲開發與發行商Gravity，並首度有來自直布羅陀的業者Web3遊戲開發工具及平台服務商Readygg。