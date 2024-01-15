向榮生技深耕幹細胞領域研發逾10年，細胞藥品ELIXCYTE於2021年榮獲衛福部／經濟部「藥物科技研究發展獎」藥品類金質獎，產品創新能力備獲肯定。向榮生技於2020年12月底登錄興櫃交易，目前實收資本額約5.55億元。

向榮生技表示，順利通過上市審議是重要里程碑，也是對團隊的肯定和鼓勵。未來將持續精進幹細胞科技研發應用，除積極進行治療膝骨關節炎第3期臨床收案外，治療慢性腎臟病的臨床案預計今年將完成1/2期結案，2項進行中的臨床試驗案進度均領先國內外同業。

展望後市，向榮生技期望結合國內外生醫領域研發單位，共同進行開發研究幹細胞新藥及幹細胞技術應用，同時布局國際，開發合作通路與事業夥伴，以促進幹細胞技術在全球高齡社會的再生醫學運用，追求更好的生命品質，增進全人類福祉。

宏遠證在IPO、SPO業務擁有豐富經驗及高度專業，並積極落實響應政府金融科技發展藍圖，成為首批加入開放證券券商，同時戮力開拓經紀業務，近2年已完成IPO與SPO主協辦案件共49件，包括主辦六方科-KY及愛爾達上市案。

股務代理方面，宏遠證目前共代理134家，包括47家上市櫃、19家興櫃，68家公開發行及其他公司，服務股東人數約243萬戶。宏遠證表示，將秉持「專業、創新、誠信」核心價值為客戶創造最大價值的初衷，深化旗下經紀、承銷、基金總代理業務與數位金融布局。