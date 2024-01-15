這次總統大選，賴清德當選下屆總統，民進黨賴清德全國競選總部總幹事潘孟安表示，在一切外賓接見行程結束，賴清德將啟動「感恩便當會」，安排到各縣市、與各地競總傾聽及交換意見。

至於有沒有安排總統當選人賴清德與國民黨主席朱立倫或民眾黨主席柯文哲見面，潘孟安說，因為前天才剛投完票當還在跟友邦國家視訊、或接見，目前言之過早。

他說，接下來還有農曆年的拜廟行程；至於與各政黨的合作，民進黨的門是開的。賴清德未來也有義務跟責任跟大家對話。但是感恩便當會等相關行程，目前還在討論，時間出爐後會對外公布。

由於2月1 日新科立委就將上任、也將選出新任立法院長，是否與在野黨合作，潘孟安說，目前會先由尊重黨團自主，由黨團總召柯建銘先召集新當選黨籍立委召開黨團會議，他們會尊重民進黨黨團的決議，賴清德與行政單位也會配合全力遵守。

對於內閣人事，潘孟安說，這個都言之過早，才剛選後，激情過後要冷卻一下。被檯面上點名這些，都是報派，而且陳建仁院長目前也是穩健領導，這些臆測對都不宜。

因為賴清德是新潮流成員，過去新系都是奉行「老二哲學」，今年民進黨也將展開二年一次黨職改選，未來各派系的互動；也是新系成員的潘孟安強調，民進黨創到迄今都是派系共治，沒有誰是老大誰是老二，任何一席的中常委、中執委都是代表地方的聲音。

他說，不管是過去蔡英文、陳水扁、林義雄或剛過世的施明德，黨內都是大鳴大放，派系共治，不是一個人的政黨，對內有路線辯論，大家達成共識後，則一致對外。