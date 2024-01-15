台南市刑大隊長林宏昇（右）去年績效卓著獲台南市警局長廖宗山頒獎。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市在2024大選過後，配合全台警界高層調動，台南市16個警分局長全部易位，包括2線3以上警官共54人，是台南縣市合併以來最大幅的警界高層調動，台南市刑大大隊長林宏昇任期4年9個月，成為台南市幹最久的刑大隊長。

台南縣市合併以來，曾有過1次輪調12個警分局長，15日配合警政署的人事調配，台南市一口氣調動16個警分局長，是台南市警界高層史上最大幅異動，全市警界主管空前氣象一新，是否有助整治光電蟑螂、治安備受期待。

值得注意的是，這波高層警官調動中，以台南市刑大大隊長林宏昇任期最久，他是警大正科58期刑事警察學系畢業，自2019年4月到任，歷經黃宗仁、周幼偉、詹永茂、方仰寧與廖宗山共5任台南市局長，長達4年9個月，打破台南市刑大大隊長任期紀錄。

林宏昇在台南期間功績顯赫，包括2019年12月偵破後壁區炸彈客案、2020年10月28日破獲長榮女大生命案、2021年2月破獲「蝦米」蔡秉逸集團砍殺王重傑、槍擊陳建文致死案、2021年3月偵破竹聯幫弘仁會擄人勒贖集團案、2022年8月22日偵破林信吾雙警命案、2023年偵破學甲88槍擊案等。

林宏昇自到任台南市至今，連續4年攔阻詐騙案件數與金額均為全國最佳，這次終於獲調刑事局擔任主秘。

台南市這波警界高層異動如下：

台南市警局副局長李安淳調保6總隊總隊長、台南市警局督察長周煥興調台北市警局副局長、台南市警局刑大大隊長林宏昇調刑事局主秘、台南市警局警政監洪頂力調高雄港警總隊長、永康警分局分局長甘炎民調警政署國際組副組長、台南市警2分局長朱信憲調警政署警監督察、台南市警局第6分局長許敏能調刑事局簡任技正兼生物科科長、台南市警5分局長陳宇桓調新北市警局板橋分局長、新化警分局長王智民調桃園市警局大園分局長、台南市警局主秘鄭榮崑調台南市警局副局長、新北市警局督察長王文澤調臺南市警局副局長、苗栗縣警局長莊勝雄調台南市警察局主秘、警政署行政組組長王森瑒調臺南市警局督察長、台南市警一分局長歐祖明調台南市警局警政監、

歸仁警分局長邱顯良調永康警分局長、新營警分局長顏勤峰調歸仁警分局長、佳里警分局長蘇政敏調新營警分局長、學甲警分局長劉全福調佳里警分局長、

台南市警四分局長王子雄調市警一分局分局長、玉井警分局長曹儒林調市警四分局長、市警三分局長劉怡宗調市警二分局長、善化警分局長張沛銘調市警三分局長、台南市警局保安科長陳俊凱調善化警分局長、白河警分局長洪宏榮調市警五分局長、麻豆警分局長林獻力調市第六分局長、台南市警局防治科長章振國調麻豆警分局長。刑事局偵六大隊長廖水池調學甲警分局長、航警局台北分局長陳添新調玉井警分局長、

台中市警局勤務指揮中心主任顏榮泰調白河警分局長、警政署行政組科長蘇有義調新化警分局長、刑事局偵三大隊長張文源調臺南市刑大大隊長。