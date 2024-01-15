高雄市一名56歲林姓男子，日前開著朋友的汽車酒駕，遭警方攔查還不用配合攔檢，一路狂飆跑給警察追。（翻攝畫面）

高雄市一名56歲林姓男子，日前開著朋友的汽車酒駕，遭警方攔查還不用配合攔檢，一路狂飆跑給警察追，經警方攔截圍捕，酒測值0.18，除了酒駕扣牌外，還要面對違規罰單。

警方表示，13日前凌晨2時許，56歲林姓男子開車行經鼓山區民利街時，高速穿越設有「停車再開」標誌的路口，正巧被巡邏員警瞧見而上前攔停，不料林男竟拒檢逃逸，警方尾隨其後，林男仍沿路拒不配合、加速疾駛，所幸在支援警力相助下，奔馳近1公里路程，順利在美術東四路上將逃逸的林姓男子攔截。林男隨後始向員警坦承自己是因晚餐吃了薑母鴨，擔心超標才會逃跑。

警方隨後對駕駛實施酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.18毫克，依法將所駕駛的汽車移置保管及當場卸牌，另林男沿路拒檢逃逸、闖紅燈、危險駕駛等交通違規也一併遭到告發，總計最高可處新臺幣195,000元罰鍰。林男酒後懷著僥倖心態駕車，結果不僅須承擔鉅額罰款，甚至連累好友的汽車遭到查扣，實在得不償失。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒後駕車、害人害己，民眾如有飲酒切勿心存僥倖駕車上路，警方將持續針對酒後駕車等惡性重大違規強力取締，貫徹「酒駕零 容忍政策」，保障用路人身命、財產安全。

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