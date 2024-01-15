《產創條例》10之2，也就是俗稱《台版晶片法》即將在2月申請租稅減免，安永聯合會計師事務所會計師楊建華表示，企業應注意四大步驟，以利5月順利完成申報。

第一步：檢查是否符合申報門檻。主要可以區分為質化及量化兩大要件。質化條件為企業須於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位，並以符合公告之半導體、電動車、通訊、顯示器等產業類別為主；其他量化條件則是在同一課稅年度內之研究發展費用達60億元、研究發展費用占營業收入淨額比率達6％，以及購置全新先進製程設備金額達100億元，公司應先行自我檢視。

第二步準備相關資料。除了備妥前瞻創新研發活動及須經核准之支出項目之相關文件，如研發計畫書，並須依購置形式，檢附相關單據及付款證明文件等等。建議符合條件之公司可以至經濟部產業發展署網站下載相關書表填寫，網站上的書表已整理相當完整，應提示的資料亦於書表中一一列明，建議可以依其書表所列作準備，較不會遺漏。

第三步於2月至5月期間，向經濟部提出申請。申請僅採書面申請，無網路申請。另外晶片法租稅優惠無法和其他租稅優惠併用，特別提醒公司務必在申請書勾選同意變更適用《產業創新條例》第10條研發投資抵減、第10-1智慧機械投資抵減之規定，才能在資格不符時，轉而適用其他的租稅優惠。同意變更之聲明應與營所稅結算申報一致。

第四步於5月向稅捐稽徵處提出申請。公司須於5月1日至5月31日止，再次檢具相關文件，在辦理營所稅結算時申報租稅減免。如果漏未於營所稅結算申報時填報相關表格及檢附文件，雖已向經濟部提出申請，仍無法適用，宜特別注意。