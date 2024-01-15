士林地檢署偵辦上櫃公司基亞公司（3176）董事長張世忠等人違反《證券交易法》非常常規交易、特殊背信罪，上月底偵結，檢察官依會計師出具的合理意見書「允當合理」，認為基亞與澳洲公司1比1換股後，出售新藥PG545、藥品工廠2項資產，交易條件合理，張世忠等5人並無隱匿消息不告訴會計師，處分不起訴。另張世忠等人內線交易案仍在偵辦中。

全案被告包括基亞公司董事長張世忠、張的胞妹張姿玲、張世忠的妹婿同時也是基亞董事黃子亮、財務長歐朝銓、總經理鄭毓仁，2014年間因肝癌新藥PI-88臨床實驗失敗，在台籌措資金不易，因而以子公司TBG與澳洲Progen公司進行股權交換，藉以在海外募資，2015年10月基亞董事會同意以1比1換股，隔年1月澳洲Progen公司成為基亞公司子公司，卻被發現基亞的藥品工廠、新藥等2項主要資產，仍繼續為Progen公司擁有，張等5人隱匿2項資產遭出售，導致基亞全體股東損失9988萬餘元。

調查局移送認為，處分藥品工廠、新藥2項資產，賣給公司高層的價格太過於優惠，其中藥品工廠2016年出售時，簽約僅收取20萬澳幣、新藥出售簽約僅收取1000元澳幣，等於賤賣資產，且收款期限竟長達3年以上，導致基亞公司蒙受9799萬餘元，張等人2項決策，違反非常規交易、特殊背信罪。

但檢察官根據會計師作證，若澳洲Progen公司投資人知道，換股以後基亞子公司將處分2項資產，股價可能會下跌，另外還要看這2項資產，若只是一直增加公司成本，卻未帶來營收，即時出售也未嘗不是好事，出售也可避免募得資金燒光，對市場投資人而言，未必是壞事。

檢察官認為，基亞公司與Progen公司簽訂換股協議，雙方已有共識，將募得的資金用在分子檢測，生產試劑上，對於雙方換股時的條件，屬於利空消息，抑或是利多消息，屬於見仁見智，張等人是否故意隱匿將處分2項資產，不告知會計師，實非無疑，因而對張等5人處分不起訴，另外，Progen公司在澳洲已經下市。