南投埔里鐵皮屋大火，8旬翁腿軟僅穿內褲跌坐屋內被救出。

南投縣埔里鎮1處2層樓鐵皮屋15日凌晨1時許遭祝融，消防隊抵達發現火勢猛烈，已延燒3棟鐵皮屋，費時近2小時才撲滅火勢，搶救過程中得知火場後方巷弄有1名80歲老翁受困，消防員發現老翁只穿著內褲，疑受驚嚇無法行走，所幸僅輕微嗆傷送醫無大礙。

據了解，埔里鎮鐵山路一處2層加蓋鐵皮屋目前無人居住，15日清晨1時許突然起火燃燒，由於内部堆放不少易燃雜物，火勢迅速延燒，波及一旁2棟鐵皮屋，南投縣消防局獲報調派埔里、中心碑、國姓、魚池、日月潭消防分隊前往灌救。

埔里分隊小隊長洪維彬指出，他們前往現場途中發現濃煙直竄天際，抵達現場發現3棟2層樓高鐵皮屋已經全面燃燒，詢問現場民眾起初均稱沒有人受困，不久接獲民眾報案指稱其80歲父親尚未逃出，立即派員前往火災後方巷弄尋人。

消防員指出，進屋發現老翁只穿內褲跌坐在地上，因嚴重驚嚇無法行走，協助老翁脫困送醫，所幸老翁疑吸入濃煙有輕微嗆傷經治療後無大礙。

這場鐵皮屋大火歷經2個多小時灌救才撲滅，2層樓鐵皮屋因高溫燃燒已嚴重塌陷，初估建物及財損合計約200萬元，為何沒有人居住的鐵皮屋突然起火燃燒？將由南投縣消防局火調人員調查釐清。