龍年將至，許多人會玩刮刮樂、買福袋試手氣，盼望自己能在新的一年成為幸運兒。百貨商場往年春節都會推福袋供民眾以小錢博大獎，今年也不例外，廣三SOGO宣布推出以淺藍色多功能行李箱作為福袋，讓民眾入手可帶去旅遊之餘，還能再獲裡頭的好物，標榜每袋總價值6800以上，且還可再抽獎，頭獎為金鈿英格蘭情人1克拉鑽戒 ，價值24萬8800元，邀請大家新年碰碰運氣。

廣三SOGO今年福袋主題為「好運福袋 龍賀禮」，1月27日起持廣三SOGO百貨Smart Card／ APP行動條碼至12F贈品處，扣60點加現金1680元購買福袋兌換憑證乙張（限量300份，每人每卡限購乙份）。2月10日大年初一持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場13點30分開始整隊，14點開始領取，即可獲「多功能行李箱」乙只。

20吋多功能行李箱每袋總價值6800以上，開箱就有機會獲得價值1萬9900元「豪順 伊萊克斯 高效能抗菌空氣清淨機」、價值1萬5990元「象印 STAN 黑金剛厚釜IH電子鍋 6人份 」等萬元超值好禮及其他熱門夯品；另加碼再抽價值24萬8800元「金鈿 英格蘭情人1克拉鑽戒」、價值5萬8800元「高島 貴族按摩椅君爵版」等。

除了新春福袋，還有各種活動迎春節，包括初一舞龍舞獅迎福氣、初二哥哥姐姐唱跳見面會與寶貝們同歡樂、初三12F贈品處的紅包牆讓民眾領取等。2月7日至19日農曆春節期間，於12樓舉辦新春日本美食工藝，集結來自日本全國的特色美食以及當地大師的工藝品，像是來自日本京都及北海道的傳統工藝品，並安排日本文化講座與展演等。全台百貨首賣的日本東京車站必買伴手禮巴黎奶油巧克力、奶油捲心酥等多項商品及台灣熱銷NY起司奶油脆餅都可見，更邀請近20位日本職人來台現場實演。另再加碼抽墾丁日和灣居「頂級漂浮花園雙人房(價值9000＋2客早餐)」乙名。