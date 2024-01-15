法務部調查局15日公布主秘孫承一、「天下第一處」台北市調查處長吳富梅、廉政處長吳以公3人升任副局長後，再公布18名高階主管名單，其中吳富梅的台北市調查處長職缺，將由國內安全調查處長洪慶裕接任。洪慶裕長年負責情報業務，經驗豐富，接任台北市調查處後，將加強國安情蒐工作。

調查局18名新任高官名單如下：

一、 毒品防制處處長蔡文郎調派主任秘書室研究委員。

二、 國際事務處處長林玉珍調派主任秘書室研究委員。

三、 鑑識科學處處長鄭國明調派主任秘書室研究委員。

四、 督察處處長陳孝昌調派主任秘書室研究委員。

五、 國內安全調查處處長洪慶裕調派臺北市調查處處長。

六、 航業調查處處長連震宗調派廉政處處長。

七、 經濟犯罪防制處副處長何復生調陞經濟犯罪防制處處長。

八、 經濟犯罪防制處處長高聰明調派毒品防制處處長。

九、 洗錢防制處副處長吳月萍調陞洗錢防制處處長。

十、 新北市調查處副處長陳宇源調陞國內安全調查處處長。

十一、 國際事務處副處長馬忠亮調陞國際事務處處長。

十二、 保防處副處長顏成安調陞鑑識科學處處長。

十三、 通訊監察處副處長廖崇賢調陞通訊監察處處長。

十四、 廉政處副處長袁正煒調陞督察處處長。

十五、 桃園市調查處副處長張穎仁調陞航業調查處處長。

十六、 資通安全處副處長吳幸燦調派毒品防制處副處長。

十七、 公共事務室主任戴春成調派洗錢防制處副處長。

十八、 毒品防制處副處長劉怡聖調派總務處副處長。