法務部調查局15日公布主秘孫承一、「天下第一處」台北市調查處長吳富梅、廉政處長吳以公3人升任副局長後，再公布18名高階主管名單，其中吳富梅的台北市調查處長職缺，將由國內安全調查處長洪慶裕接任。洪慶裕長年負責情報業務，經驗豐富，接任台北市調查處後，將加強國安情蒐工作。
調查局18名新任高官名單如下：
一、 毒品防制處處長蔡文郎調派主任秘書室研究委員。
二、 國際事務處處長林玉珍調派主任秘書室研究委員。
三、 鑑識科學處處長鄭國明調派主任秘書室研究委員。
四、 督察處處長陳孝昌調派主任秘書室研究委員。
五、 國內安全調查處處長洪慶裕調派臺北市調查處處長。
六、 航業調查處處長連震宗調派廉政處處長。
七、 經濟犯罪防制處副處長何復生調陞經濟犯罪防制處處長。
八、 經濟犯罪防制處處長高聰明調派毒品防制處處長。
九、 洗錢防制處副處長吳月萍調陞洗錢防制處處長。
十、 新北市調查處副處長陳宇源調陞國內安全調查處處長。
十一、 國際事務處副處長馬忠亮調陞國際事務處處長。
十二、 保防處副處長顏成安調陞鑑識科學處處長。
十三、 通訊監察處副處長廖崇賢調陞通訊監察處處長。
十四、 廉政處副處長袁正煒調陞督察處處長。
十五、 桃園市調查處副處長張穎仁調陞航業調查處處長。
十六、 資通安全處副處長吳幸燦調派毒品防制處副處長。
十七、 公共事務室主任戴春成調派洗錢防制處副處長。
十八、 毒品防制處副處長劉怡聖調派總務處副處長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。