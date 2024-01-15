品冠（右）13日上海演唱會邀請任賢齊同台合唱。（種子音樂提供）

品冠13日在上海舉辦演唱會。（種子音樂提供）

品冠13日在上海舉辦「不如我們今天見」世界巡演特別場，開唱前夕恰逢他和老婆Jennifer結婚12周年紀念日，他在台上對著坐在觀眾席的老婆告白「老婆我愛你！十二周年紀念日快樂」，大方放閃，並透露早在之前就先送了一顆鑽戒給老婆，「我們是2012年1月12日登記結婚，所以今年對我們來說有一種特別的意義」。

品冠相隔7年在上海舉辦演唱會，這次不僅學了一大段上海話表達誠意，以及特別設計浪漫愛情組曲，從〈那些女孩教我的事〉唱到〈執子之手〉，讓觀眾聽得如癡如醉，更邀來任賢齊擔任嘉賓，給足歌迷驚喜。

品冠表示上月彩排演唱會時，主動傳訊息給任賢齊提出邀請，沒想到他在百忙中推辭其他工作一口答應，讓品冠非常感動，表示：「之前在滾石時期，師兄齊哥就非常照顧師弟，去年剛好我生日的時候去香港，又剛好碰到小齊哥搭同一班機飛香港，很感謝他熱情款待我們一家4口，還一起去了兒童遊樂場，帶著我小孩玩了一整天。」

2人首次公開合作〈對面的女孩看過來〉，還現場曝光多年前任賢齊親吻品冠臉頰的青澀圖片；原來當年任賢齊生日時，曾許願會親吻走進房間的第一個人，結果來的人正好是品冠。2位當事人在台上表示對此「印象深刻」，台下觀眾立刻起哄「親一個」，互動環節歡笑不斷。