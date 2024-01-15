看到薪水調漲，大部分上班族應該都感到相當高興。不過有女網友發覺薪資調漲幅度不到千元，感到相當傻眼，有同事甚至只調漲200元，讓她覺得公司根本是羞辱人！

原PO在Dcard上以「調薪不到千元是不是該走了」為標題發文，透露自己的考績在部門中為PR 90，可是薪水只調漲750，讓她看到通知單的時候頓時傻眼，「以為看錯」。之後她與同事聊起調薪，竟發覺有人比她更慘，只加薪200元，她忍不住怒嗆「調200根本是羞辱人吧」。

面對原PO的質疑，不少網友都跳出來分享自己更慘痛的經歷，「我還沒調勒」、「以往我最高才調240元耶」、「我待過分紅只有300元的公司，調薪no way」、「前公司HR：本公司每年固定調薪5%，結果連續兩年都說共體時艱不調薪」、「你沒看過板上更羞辱人的調薪分享文」。

雖然也有網友認為，感覺原PO的公司是想趕人，但也有不少人給出建議，「說真的要是我，我不會繼續做，但前提是要先找到更好的下一份工作」、「妳都提到PR了，我覺得衡量標準是看妳在什麼產業誒，如果在半導體業，這樣的幅度超少，請妳趕快逃」、「跟hr或主管單獨討論一下調整薪資的要求或條件呢？如果表現真的是pr90，我認為是有討論空間的哦，但記得找有權利的人，不要為難通知的人」。