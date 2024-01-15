春節例行小確性。中油今宣布，今年龍年農曆春節兩周期間油價「只跌不漲」，也就是2月5日到18日，汽柴油不會漲價，但國際油價走跌時，仍會予以降價。

中油董事長李順欽指出，為了穩定春節期間物價，延續過往傳統，今年春節期間油價凍漲，將根據當前國際油價走勢「只跌不漲」。

要等到2月19日(周一)起，中油才會恢復浮動油價機制，如果原油價高，到時才會調漲。這14天就只會維持原價或調低，讓民眾返鄉開車不增加負擔。