訊芯-KY去年12月營業收入4.99億元，年減0.95%；稅前淨利0.34億元，年增126.06%；歸屬母公司業主淨損0.25億元，年增59.50%；單月每股虧損0.24元。
訊芯-KY營運正向看待，加上AI伺服器推動CPO成為關鍵技術，公司布局多年可望在營運上逐步開花，三大法人操作上，外資連續四天買超近5500張，不過外資買超力道縮手，自營商也止步四連買超。訊芯-KY周一盤中一度衝上198元，再度改寫歷史新高價，收漲9元或4.77%。
訊芯-KY(6451)周一股價再衝歷史新高價，收漲近5%至197.5元，劍指200元大關，今年來漲幅已達42.59%，因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，訊芯-KY去年12月每股虧損0.24元，年增58.62%。
訊芯-KY去年12月營業收入4.99億元，年減0.95%；稅前淨利0.34億元，年增126.06%；歸屬母公司業主淨損0.25億元，年增59.50%；單月每股虧損0.24元。
訊芯-KY營運正向看待，加上AI伺服器推動CPO成為關鍵技術，公司布局多年可望在營運上逐步開花，三大法人操作上，外資連續四天買超近5500張，不過外資買超力道縮手，自營商也止步四連買超。訊芯-KY周一盤中一度衝上198元，再度改寫歷史新高價，收漲9元或4.77%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。