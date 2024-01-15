訊芯-KY去年12月營業收入4.99億元，年減0.95%；稅前淨利0.34億元，年增126.06%；歸屬母公司業主淨損0.25億元，年增59.50%；單月每股虧損0.24元。

訊芯-KY營運正向看待，加上AI伺服器推動CPO成為關鍵技術，公司布局多年可望在營運上逐步開花，三大法人操作上，外資連續四天買超近5500張，不過外資買超力道縮手，自營商也止步四連買超。訊芯-KY周一盤中一度衝上198元，再度改寫歷史新高價，收漲9元或4.77%。