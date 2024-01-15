調查局獲報，英屬維京群島商誌富公司，涉嫌以不實的海運提單、裝箱單，並開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷，藉此詐騙台新銀行1500多萬美元（折合台幣約4.9億元），涉嫌違反《銀行法》；台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索誌富公司等處，並約談該公司王姓負責人4人。

檢調獲報，2022年，澳洲木材出口商，透過中間人誌富公司，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約。

誌富公司王姓負責人，為了先取得貨款，涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向台新銀行申辦信用狀買斷，讓台新銀賺取手續費及利率，但事後台新銀沒收到貨款，這才驚覺誌富提供的單據是偽造的，造成台新銀行損失4.9億多元。憤而向檢調檢舉。

對此台新銀行發表聲明：

本案2022年11月已向調查局提出告發，本行先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。

相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。

台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不影響本行授信資產品質及獲利表現。