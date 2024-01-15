NAND控制晶片及NAND儲存解決方案領導廠商群聯電子為提昇員工福利，協助同仁長期儲蓄、累積財富，並透過獎酬多元化留住優秀人才，提高員工向心力，於1月15日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

群聯電子成立於2000年，在車用儲存控制晶片的研發成果斐然，不僅在去年成為全球第一家通過ASPICE CL3等級之eMMC控制晶片獨立供應商，其PCIe 4.0 SSD E22T 車用儲存方案更獲頒2024年度台灣精品獎。

群聯電子除了持續研發新技術及維持業界領先地位外，也非常重視人才培育，並致力於員工福利的提升，不僅提供具業界競爭力的薪資以及各種軟硬體的福利措施以外，今年更將「員工持股信託」納入員工福利計劃，將員工轉化為股東，促進企業績效與員工利益結合，本次合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助同仁在工作打拼之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的制度規劃，達到共好多贏的永續精神。

第一銀行已連續三屆獲多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」的肯定，協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境。第一銀行藉由專業的服務團隊及完善的查詢系統，並透過內部人才培育、教育推廣、異業結盟與系統不斷精進提升，竭誠用心提供更全面的信託服務，同時積極響應政府推動員工福利信託業務，以展現對ESG（環境、社會、公司治理）政策目標之支持與實踐。