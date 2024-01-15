31歲李姓男子疑似變換車道不慎連撞2車造成車輛翻覆。（國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

國道1號南向66公里桃園幼獅路段，今天下午近4點，31歲自小客車李姓駕駛，疑似因為變換車道不當，接連撞到聯結車及另一輛小貨車，也造成自己的車輛翻覆在外側車道四輪朝天，所幸他有依規定繫上安全帶，僅有手部擦挫傷還自行脫困未送醫，各車駕駛酒測值皆為0，警方也呼籲駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔。

國道警方指出，31歲的李姓男子駕駛小客車行經國道1號南向66公里幼獅路段，疑似變換車道不當，先是碰撞到58歲陳男駕駛的營半聯結車，後又撞到37歲吉姓男子駕駛的小貨車，肇事後李男車輛翻覆在外側車道，所幸他有依規定繫上安全帶，僅手部受到擦挫傷，警消抵達時已脫困，經檢傷後無大礙，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方也呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，而是在危急時的救命工具。