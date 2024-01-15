台南市經發局近年致力推進新創育成，創立贏地創新育成基地，經發局日前公布贏地基地112年營運成果，數據指出贏地已成功推進46家新創事業運作有成、新成立2家公司、增加就業人數23人、參加2023 InnoVEX新創大展、2023沙崙智慧生活週，累計吸引逾5,000人關注，創造超過5,700萬元的經濟效益。

台南經發局長林榮川說明，贏地創新育成基地是大新營地區重要的創業育成及輔導據點，以永續發展為思維，鏈結地方與中央資源，共同推動創業服務生態系統，提供一站式創業輔導服務。讓新創公司及團隊能在此尋求專家及顧問幫助，以協助找資金、場地。

贏地基地112年度成功協助多家進駐團隊取得優異成績。經發局指出，由贏地基地輔導的品牌幸福良食便榮獲Buying Power 社創良品、全國百大經理人、第九屆十大嚴選穀得獎、112年臺南市「南得極品」等多項大獎；麥瑞克斯，則獲選食品工業發展研究所112年度「銀髮友善食品」；易奇亞國際行銷，取得產品新型專利；溪北文化，申請國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」獲選；天勳資訊，爭取「擴大中小企業5G創新服務應用計畫實證案 第二梯次」，通過第一階段評選；艾洛伊遊戲設計團隊，參加2023 RV Select國際募資競賽，爭取國際創投資金等。

大台南會展中心20日將辦國際玩具博覽會(圖片來源：台南市經發局提供)

台南市長黃偉哲表示，台南從文化首都蛻變轉型，成為人文與科技交融的智慧新城。贏地作為大台南溪北地區創業培育的重要據點，積極培育創新創業人才，與中小企業及新創署、中小企業服務團、地方創生辦公室、SBIR辦公室，共同推動在地企業轉型、媒合多方資源，開辦的課程、交流、活動、技術展示都有相當不錯的成效。