永慶房產集團不斷透過創新服務與科技，提供更便捷、貼心的購售屋服務。像是永慶加盟體系專屬的「房仲聯賣平台」，自從上線後，旗下加盟店案件平均銷售天數縮短26%，顯著提升了房產交易效率，也幫助加盟店業績穩健成長。以永慶不動產台中公益大業加盟店為例，2023年業績逼近6,000萬元，其中近6成的成交案件是聯賣而來、貢獻業績超過2,600萬。

店東蔡明衛2018年創業永慶不動產台中公益大業加盟店，初入房仲業時，曾聽聞永慶加盟體系聯賣制度的威力，實際加入之後，更親身體會到聯賣的好處。他在展店初期，就能與全台1千多家加盟店合作、共享資料庫中17萬筆以上物件，不需要「從零開始」進行陌生開發，提升了同仁信心和成就感，客戶也得以獲得更優質、專業的服務態度和品質，形成多贏局面。

為了讓加盟店東長和經紀人能夠認同集團「合作共好」的文化，永慶加盟總部投資心力和時間打造一系列的聯賣課程，從觀念培養、規章制度說明、到系統平台操作，讓原本習慣獨立作業的店東長、經紀人了解聯賣的意義，並願意團結一心落實聯賣，將買賣房屋資訊透明公開，使得同仁在接案、服務客戶時，能快速精準媒合、提升成交機率。

蔡明衛補充，比起早些年網路不發達的時期，現在的消費者在買賣屋前都會先做功課，上網搜尋社群、討論區等，永慶房產集團資料庫內的龐大案源，讓客戶有更多選擇，能篩選出最符合客戶要求的商品。「房仲聯賣平台」除了帶動業績提升，也減少人員繁瑣作業與溝通的時間，與友店間的合作更順暢，也協助店東長可以輕鬆管理，盡心拓展業務、優化經營方向。