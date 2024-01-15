2024總統大選落幕，由賴蕭配勝選延續綠色執政。國民黨侯康配副手趙少康回顧選戰，強調自己抱著鞠躬盡瘁的心情竭盡心力，知其不可為而為之，盡人事聽天命。他指出，選前民調都是賴蕭領先侯康約3％，但主張柯吳坐二望一的假民調大量放送，連年輕人、知識分子都被騙上當。選後不少投柯的人後悔，但也來不及了。國民黨想要贏得選舉，就要找回孫中山先生創黨的初衷，提名制度要公開透明民主化，否則更難勝選。

「臨危受命，竭盡心力！」趙少康今(15日)在臉書發長文回顧選戰表示，藍白合不成，要勝選的機會就小很多，但也不得不拚，做了過河卒子，只有拚命向前，抱著「知其不可為而為之」的心情，一切「盡人事，聽天命」了。我一向是「受人之託，忠人之事」，既然受友宜兄的交心懇託，當然抱著「鞠躬盡瘁」的心情，竭盡心力，況且只剩50天，只能1天當3天用，設法力挽狂瀾。首先要讓民調跳上第二，再設法超越第一。

趙少康提到，11/24登記完後，自己在侯友宜的車上就跟他說：一定會有人想盡辦法對我們挑撥分化、見縫插針，我們千萬不能受到影響，他也同意這看法。果然之後各種分化的伎倆接踵而出，什麼「功高震主」、「傀儡」、「阿斗」……，還好侯友宜定力夠，沒有受到太大影響。不過這也讓自己不敢太過「僭越」，事事讓侯友宜兄出頭，在一起時能少說就少說，畢竟侯友宜才是總統候選人。

趙少康指出，選前十幾天，幾家主要媒體或民調機構，都是賴蕭領先侯康大約3個百分點左右，有的兩者麻花交纏，但柯吳幾乎都是第三，且差距有段距離，最後幾天已不能公開民調，但在網路、抖音上，由幾千個假帳號不斷大量放送播出假民調，柯不是第一就是接近第一，令人大開眼界，而中選會、數發部都束手無策，居然還有那麼多人相信，難怪台灣是詐騙者的天堂。連年輕人、知識分子都那麼容易被騙上當。

趙少康強調，自己選前估算，上次選舉韓國瑜拿了552萬票，宋楚瑜拿了60萬票，蔡英文拿了817萬票，如果這次侯友宜能拿到上次韓國瑜和宋楚瑜加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，就有機會當選。結果少了113萬票，顯然是沒投或跑到柯文哲那裡了。選前請求「集中選票」的呼籲並沒有發揮太大作用，選後不少投柯的人後悔，但也來不及了，然而徒呼負負又能如何？

趙少康直言，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，則選票會越來越少，選贏會越來越難。