農曆春節將屆，為體恤計程車運將過年期間還要加班的辛勞，台中市政府交通局宣布，將於2月5日零時起啟動計程車春節費率，每趟加收50元、之後依計費表顯示金額收費，總計春節費率將實施到2月14日24時為止，前後共10天，也呼籲民眾若發現有運將未依規定收費，可向1999專線檢舉。

交通局長葉昭甫表示，許多民眾在農曆春節期間忙著採買年貨、安排出遊，因考量運將們為提供春節假期疏運，仍必須留在工作崗位，且各縣市春節期間都實施計程車加成費率，台中市經研議後決定比照往年費率，每趟計費在過年期間加收50元、之後按表計費。

葉昭甫說，春節加成費率將從2月5日零時開始實施，一直持續到大年初五、也就是2月14日夜間24點，並於2月15日零時開始恢復一般費率；為讓民眾能了解，交通局特別印製中文、英文與與日文的春節運價加成計費貼紙，透過工會等單位發送給駕駛，並張貼在車內供乘客查看。

葉昭甫強調，為避免外籍民眾與運將因語言溝通產生困擾，交通局也特別與勞工局合作，又推出韓國、泰國、印尼、越南等4國語言的費率加成宣傳單，減少移工搭車衍生紛爭。另呼籲民眾若遇到未依照規定收費的情況，可記錄車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，同時檢附照片等資訊，向1999專線反映，交通局將派員管理稽查。

交通局也提醒，台中市計程車費率從去年8月起調整，為起跳價85元，起跳里程為1250公尺，續程則每200公尺加收5元，呼籲民眾留意。