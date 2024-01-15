民進黨前黨主席施明德去年底因肝癌復發多次送醫，於今（15）日病逝，享壽83歲。肝病防治學術基金會指出，施明德36歲就自知有B肝帶原，周遭許多親友也因肝病、肝癌離世，因此很早就參加肝基會的活動，提醒民眾重視肝病的防治，尤其現年40歲以上的民眾B肝帶原機率較高，容易發展成肝硬化、肝癌。

施明德生前接受肝基會訪問時曾說，肝病是台灣的國病，而很多人都是平時沒注意，等到症狀出現都為時已晚，他的小舅子就是這樣，平時愛喝酒，又沒有定期檢查，總認為不會有問題，但一發現就已末期了。施明德36歲捐血時發現自己是B型肝炎帶原者，從此定期接受超音波檢查。

肝基會表示，台灣是民國73年開始對新生兒施打B型肝炎疫苗，因此，目前39歲以下的新一代台灣人，大都受到B肝疫苗的保護，只有1%的人受到B型肝炎的感染，成為B肝帶原者，但在民國73年以前的人，包括施明德先生在內，100人之中就有6人成為B肝帶原者，將來就容易發展成肝硬化、肝癌。

根據估計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人，C肝感染者約40萬人，其中每年約有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化。而肝臟內部沒有痛覺神經，因此得了肝癌初期，都沒有症狀，等到有症狀大都是肝癌末期了。

肝基會提醒，透過定期做腹部超音波檢查，以早期發現肝癌是很重要的，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘的肝細胞仍很容易再長肝癌出來，所以更必須保持每三至六個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查，以期及早發現及早治療。

肝基會三年前開始積極推動「今年超了沒？」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，以避免肝癌太晚發現，治療困難而產生悲劇。肝基會呼籲有B、C型肝炎患者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該養成做腹部超音波檢查的習慣，才能早發現、早治療，避免遺憾。

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