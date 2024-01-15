為慶祝藥師節來臨，台南藥師公會日前舉辦「藥師大步走 健康久久久」健走活動，邀集台南藥師齊聚健走，透過此活動以形塑多多運動的健康意識。本次健走除有多位藥師攜家帶眷一同走出戶外，台南市衛生局長李翠鳳也到場支持，透過運動提升自己與家人健康。

今日是藥師節，為慶祝藥師節來臨，台南藥師公會日前舉辦「藥師大步走 健康久久久」健走活動，並邀請到台南衛生局長李翠鳳參與健走。李翠鳳表示，健康城市的基礎，除營造健康環境外，更要同步進行健康促進，幫助人們規劃運動計畫，以改變不良生活習慣，從而促進健康。而針對市民健康議題，衛生局也與南市兩藥師公會共同執行「在地藥事照護計畫」，提供504人次服務及12場次用藥安全宣導講座，為市民用藥把關。

台南藥師公會舉辦藥師健走活動 (圖片來源：台南市衛生局提供)

衛生局長李翠鳳提醒，近日早晚氣溫差變化大，據疾病管制署監測數據顯示，近期全球呼吸道疾病發生率上升。且農曆春節將近，預期出入境旅客數將驟增，加上春節返鄉人潮流動，均會增加病毒傳播的風險。市府為因應春節可能呼吸道傳染病就診人次的增加，鼓勵春節期間基層診所開診，並擬訂獎勵計畫，以鼓勵基層診所及COVID-19口服抗病毒藥劑之藥局於農曆春節踴躍開診以服務市民。具體行動包括鼓勵基層診所於除夕夜診、初一、初二期間踴躍開診，透過醫療院所共同合作，確保春節期間呼吸道傳染病輕症病人便捷的就醫管道。

春節將至，衛生局呼籲民眾要加強個人防護，勤洗手、戴口罩、保持社交距離及避免至人潮擁擠處，以降低傳播風險。衛生局也提醒如於人潮眾多且無法保持社交距離或處在密閉通風不良之處場、與長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴上口罩以維護自身及家人的健康。如有出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，避免接觸免疫力脆弱的親友。