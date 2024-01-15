輔英科大在春節前舉辦「輔英健康週活動」，結合高雄市大寮運動中心、體育暨健康促進中心、環境安全衛生中心等單位，辦理「多元體驗課程」、「輕適能環狀運動--自主健康動一動」，提升教職員工身心健康。校長林惠賢表示，健康週期間開放教職員工上班時間使用各中心軟硬體設施及免費參加多項特色運動課程，貫徹學校推動的新三好運動，並呼應輔英促進人類健康為發展主軸的創校理念。

林惠賢指出，校方積極推展全校教職員生的強健體能，並受高雄市政府補助營運高雄市大寮運動中心、以善盡大學社會責任，促進社區居民健康；為提供教職員工生身心健康，學校設有體育暨健康促進中心、環境安全衛生中心和學務處衛生保健組、諮商輔導中心，學校所做的一切都是在實踐創辦人張鵬圖醫師促進人類健康的創校理念。

體育暨健康促進中心主任蔡芬卿表示，「輔英健康週活動」於1月15日至29日為期二週，辦理「多元體驗課程」系列，提供校內外飛輪有氧、TRX懸吊系統、輕適能跆拳等多項特色運動體驗課程，教職員工免費參加且累積參加五場以上還贈送精美小禮物。

「輔英健康週活動」免費提供全校健身。（圖片來源：輔英科大提供）

而「輕適能環狀運動--自主健康動一動」系列，則是於每日下午3時至5時的帶狀時段，讓教職員工在上班時間使用大寮運動中心設施，自主從事輕適能環狀運動，現場有實作示範影片，搭配節拍和熱門音樂，每次20至30分鐘，達到安全輕鬆又有效的運動。

環境安全衛生中心黃圓婷主任說，配合健康週舉辦「紅字退散作伙來 測量運動一起go」活動，提供教職員工雙臂血壓計和體脂機測量，讓教職員工了解自身心血管健康及肥胖型態等狀況，以利進行自主健康管理，並提供健康諮詢。