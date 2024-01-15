台鐵高雄站站長上官慧珠自1983年開始在台鐵局服務，2006年出任新左營站站長時，成為台鐵第一位女性站長。（台鐵提供／任義宇高雄傳真）

上官慧珠2015年起擔任高雄車站站長，成為台鐵第一位特等站女站長，期間見證高雄鐵路地下化過程。（台鐵提供／任義宇高雄傳真）

台鐵首位女性站長上官慧珠，15日宣布將卸下高雄車站站長身分退休，將由運務段勞安主任黃登瑞接任，談及擔任站長期間，無時無刻都要做出「最佳決定」，因長年犧牲假期與家人時間，特別感謝家人包容。

高雄車站站長上官慧珠，自1983年開始在台鐵局服務，歷經站務員、列車長、副站長、車班副主任、站務主任等職，自2006年起擔任新左營站站長開始，成為台鐵第一位女性站長，2013年調任台南站站長2年後，2015年擔任高雄車站站長，成為台鐵第一位特等站女站長，見證高雄鐵路地下化過程。

上官慧珠每次異動，都在改寫歷史紀錄，擔任高雄站站長期間，不只成任期第二長站長，同時是台灣鐵路局最後一任站長，國營台鐵公司首任站長，更成台鐵公司高雄站首位屆齡退休站長，高雄站15日下午舉行交接典禮，高雄站職務將由黃登瑞接任，由南區營運處陳文川處長監交。

擔任站長已有17年的上官慧珠，談到站長身分無時無刻都在做「最佳的決定」，在臺鐵服務40年來，看到臺鐵的轉變和進步，對於臺鐵這個大家庭有很深的情誼，無論在各個崗位上都努力，也因長年來都是以公務為重，犧牲假期和家人相聚的時間，特別感謝家人的體諒與包容。

上官慧珠職涯中，對鐵路地下化過程記憶猶新，指出從新左營站、左營臨時站、潮州基地A29行控室到地下化的高雄站，都是從「零」開始，為各新建單位擘畫營運基礎，回顧過程發現有辛苦、也有欣慰，都以熱愛台鐵的心盡力完成，如今看到種下的樹苗成長茁壯倍感驕傲。

高雄車站未來將由年資39年5個月的黃登瑞接任，黃登瑞父親是高雄港站站長退休，姊姊是南區供應廠主任榮退，擔任過貨物員、列車長、副站長、站長、運務段勞安主任等職位，由於目前高雄車站正進行第二階段工程，黃登瑞相信高雄站團隊能引領未來，為旅客提供更優質服務。