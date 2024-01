GX鼓鼓(左)和蕭秉治推出新單曲〈認愛〉獲得許多好成績。(相信音樂提供)

呂思緯(鼓鼓)與蕭秉治組成限定團體「GX」,即將在3月16和17日在高雄流行音樂中心舉辦「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」演唱會。他們也將於2月4日舉辦簽票會,屆時由荷蘭藝術家霍夫曼所創作的巨型黃色小鴨也將登陸高雄愛河灣,GX喊話要歌迷手持「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」,一起大玩高雄。

GX成團後推出新單曲〈Baby Girl〉、〈認愛〉均獲得優異成績,〈認愛〉上架後一連多天獲得KKBOX即時榜冠軍、YouTube短短二天就衝上發燒影片,成績亮眼。談到彼此,蕭秉治說:「因為一起走過很多日子,太了解彼此,所以在宣傳時,會互虧對方,常讓對方措手不及。」

兩人都很期待合體幫歌迷簽名、登台演唱,鼓鼓興奮地說:「不知道有多久沒有跟秉治坐在一起簽名了,好期待。」而兩人同台簽名已是2016年在MP魔幻力量時期在西門紅樓舉辦的簽唱會,距今已8年之久。