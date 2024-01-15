旅日巨星翁倩玉今（15日）與哥哥翁祖模出席「02藝境畫篇 翁倩玉版畫x翁祖模建築」開展記者會，她穿著由她畫作打造的和服亮麗出席，從小就很黏哥哥的她，等了30幾年總算盼得兄妹聯手開展：「以前想過在哥哥的建築中做我的版畫，但也沒實現，這次真的實現了，看到我哥哥的模型，才知道原來他做了這麼多有名的建築，我很驕傲。」而翁祖模的兒子也特別從日本返台，今到場送上祝福。

接下來即將過年，翁倩玉表示年年都是媽媽包給晚輩，每人發放2000元紅包為兒女討吉利。至於新年工作規劃，她透露接下來會專心製作新專輯，「先把專輯做好，推出時再同步規劃演唱會」，另外也有戲劇及電影邀約，而她最想挑戰的角色則是「喜劇裡的老太婆」。

此外，提到演歌天后八代亞紀去年12月30日過世，翁千玉感傷不捨，透露去年11月曾代替因罹患自體免疫疾病「膠原病」休養治療的八代亞紀上台演出，她當時也因此延期來台，「因為她身體不好已經一陣子，一直希望她能好起來，演唱會是我代替她唱，從那個時候就真的了解她身體真的不能唱」，對於好友73歲就過世，相當感慨。