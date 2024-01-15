美國亞利桑那州昨（14）日發生熱氣球墜毀意外，釀成4死1重傷，警方表示，疑似是「球皮」有問題。目擊者回憶熱氣球墜毀地面的最後10秒過程，當時球體已經洩氣、不成形，而且筆直下墜。

美國亞利桑那州14日發生熱氣球墜毀意外，釀成4死1重傷。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、鳳凰城當地電視台KNXV-TV、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，亞利桑那州埃洛伊（Eloy）警察局表示，這起意外發生在當地時間14日清晨7時50分，墜毀的熱氣球一共載有13人，包括8名跳傘運動員、4名乘客及1名教練。

埃洛伊警察局長格沃爾特尼（Byron Gwaltney）表示，8名跳傘運動員依序離開、順利完成跳傘後不久，「氣球發生災難事件」，導致它墜毀地面。

熱氣球最終墜毀在埃洛伊以北5英里（約8公里）處的沙漠邊陲地帶，1人當場死亡，3人送醫後傷重不治，另1人重傷。

目前尚不清楚熱氣球突然墜毀的原因，不過美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）表示，初步訊息顯示，熱氣球是在「球皮出現不明問題」後下墜。

有在地面的目擊者描述，熱氣球墜毀前幾秒曾筆直上升及下墜，墜毀時的撞擊力道相當大。另外埃洛伊市市長鮑威爾（Micah Powell）表示，也有目擊者目睹了熱氣球下墜的最後10秒，描述當時氣球已經洩氣、不成形，並且筆直墜落；格沃爾特尼形容事件「發生得非常快」。

目前警方尚未公布罹難者身份，不過不少跳傘愛好者已指認，教練范德沃爾特（Cornelius van der Walt）不幸罹難。

Four people were killed in a hot air balloon crash in Eloy, Arizona. One person is still fighting for their life.



13 people were on board, 8 skydivers exited before the crash.



Katie Bartrom and pilot, Cornelius van der Walt were killed.



Full report: https://t.co/RDaQUA9oZI pic.twitter.com/FsBzxpy4V9 — Christine Stanwood (@stanwoodreports) January 15, 2024

曾多次搭乘范德沃爾特掌舵的熱氣球、並且從上頭跳傘的托利佛（Tanya Toliver）及布恩（David Boone）不可置信，強調范德沃爾特非常謹慎、非常有經驗。

另外家屬也證實28歲的巴特蘿姆（Katie Bartrom）不幸遇難，巴特蘿姆的母親表示，女兒熱愛跳傘及冒險。