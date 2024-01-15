水產試驗所東部漁業生物研究中心利用室內型魚塭養殖海膽，穩定供應水質、投餵食物。（蕭嘉蕙攝）

日本將海鼠腸、海膽、鱲子列為三大珍味，隨著台灣海膽飲食風氣盛，生長於澎湖海域的馬糞海膽，因過度採捕面臨瀕危，水產試驗所東部漁業生物研究中心成功研發漁電共生養殖技術，飼育8個月即可採收，肥美度更勝野生海膽。

水試所東部漁業生物研究中心抽取表層海水引入室內養殖箱，箱底再放入塑膠籃，仿造海底珊瑚礁石環境，讓馬糞海膽可附著覓食生長，每籃空間以飼育10顆海膽為佳，1噸海水容量的養殖箱則可飼養50顆。

水試所東部漁業生物研究中心助理研究員謝易叡說明，因為氣候變遷加上強降雨易導致室外水質惡化，所以採取室內型魚塭養殖，除了能躲避風災、降低汙染外，亦能提供穩定的水溫及食源環境。

盛產於澎湖縣的白棘三列海膽，俗稱「馬糞海膽」，集香氣、口感於一身，深受饕客喜愛，近年隨著市場需求量增，野生海膽慘遭過度採捕，水試所東部漁業生物研究中心開發漁電共生養殖技術，透過室內魚塭加裝屋頂型太陽能板，營造海膽生長的陰暗環境，而產出的電力除供應養殖用電外，亦能賣電增加收益。

謝易叡提到，馬糞海膽在人工繁養殖環境下，享有充足食物、合適水溫等有利條件，因此生長速度快，約6至8個月即可採收，大小約直徑7至8公分，生殖腺發育也較野生海膽肥美飽滿。

海膽漁電共生繁養殖技術預計今年技術移轉民間，解決市場供需，後續將研究海膽與其他海洋生物共同養殖技術，創造海膽多元養殖經濟效益。