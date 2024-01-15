新北市長侯友宜今（15）日接見美國跨黨派特使團，與美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），針對此次2024總統大選交換意見。

代表國民黨參選總統的侯友宜問鼎大位敗北。他在致詞時提到，謝謝美國對本次選舉的關心，羅森柏格主席和AIT過去數個月與在野陣營保持順暢溝通，去年9月訪美時，在羅森柏格主席協助下，也非常順利，雖然只停留在華府短短兩天，但見了16位跨黨派參眾議員，與美國各界有良好的溝通，接下來他最重要的任務就是繼續推動市政、建設新北。

國民黨立法委員江啟臣，去年隨同侯友宜訪美，今天下午也在場陪同侯友宜接見訪團。他說，期盼未來在新的國會與新北的立委攜手合作，協助爭取建設經費。

除了江啟臣外，立法委員曾銘宗、政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東，以及新北市祕書處處長饒慶鈺也在場陪同侯友宜接見外賓，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也陪同特使團來訪。