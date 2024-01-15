宜蘭縣1名男子騎乘機車行經羅東鎮興東路上時，與路上行人起爭執，其中1名行人不僅踹壞機車前擋，甚至拿飲料潑該騎士，還嗆聲「叫你媽幫你洗澡啦」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

騎士機車前擋遭路人踹壞。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名男子騎乘機車行經羅東鎮興東路上時，與路上行人起爭執，其中1名行人不僅踹壞機車前擋，甚至拿飲料潑該騎士，還嗆聲「叫你媽幫你洗澡啦」，整個囂張行徑遭路人錄下來，只見騎士一邊報案、手一邊發抖，讓人不禁質疑宜蘭治安怎麼了？警方獲報後已掌握犯嫌身分，將通知其到場說明，依法究辦。

嗆聲男違規又潑飲料 受害騎士手抖報警

有網友在臉書上PO文表示，一個嗆聲男闖越雙黃線發生爭執，還跑到對街踹破該騎士的機車前擋、嗆聲與潑灑飲料的事件，並指出影片一開始只有錄到一半；該網友說，後來有把影片傳給那位騎士，希望能報警順利，因為他應該很害怕，一邊講話手還發抖著，直呼「這種流氓行徑」太可怕了！

不過該PO文下方有網友留言指出，「我人在現場先聽到騎士氣牙牙辱罵三字經有的沒的」、「現場真的是騎士一直辱罵才這樣」、「超派」，更有很多人笑說「難怪我都不敢出門，瘋子太多」、「街頭耍流氓一堆，政府只會選舉，沒當社會亂象一回事」，不少人直言羅東治安變這樣，晚上都不敢帶小朋友出門了。

據監視器畫面顯示，14日晚上9時41分許，1名約20歲男騎士在興東路上疑似與路人起爭執，而在路中央迴轉靠路邊，身穿白色帽T跟黑色帽T的2名男性路人走到機車前，用力踹壞機車前擋，還潑灑飲料、冰塊散一地，離開前還不時回頭叫囂並說，「叫你媽幫你洗澡啦」，只見該騎士低頭滑手機疑似報案。

宜警羅東分局表示，受理報案後立即調閱案發地點及周遭監視器影像，目前已掌握犯嫌身分，將通知其到場說明，依法究辦。2名路人恐涉嫌刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金，及第309條公然侮辱罪，可處拘役或9000元以下罰金。