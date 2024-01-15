竹山高中美術班將義賣活動商品創作結合自主學習課程，在自主學習靜態成果展中師生合照。竹山高中提供

竹山高中美術班結合校慶、美展及課外活動等時間辦理保護動物校園義賣活動，圖為現場人物速寫。竹山高中提供

竹山高中美術班在義賣活動商品創作結合自主學習課程中師生合影。竹山高中提供

南投縣國立竹山高中美術班發揮美術繪畫專長，自主性發起明信片、蠟燭、水晶鑰匙圈、耳環等愛心義賣活動，將義賣所得3萬5000元，全數捐給台中市世界聯合保護動物協會，希望為保護流浪動物盡1份心力。

竹山高中15日指出，該校美術班學生是在張巧靜老師指導下，連續5年透過自創研發產品，透過校慶活動、校內行銷等義賣方式，再整合義賣所得，全數捐贈作為關懷流浪動物之用，用心又有愛心。

張巧靜老師表示，她感謝5年來越來越多教師一起投入義賣活動，還提供義賣的商品，讓義賣內容更多元；她則希望透過做中學，讓學生在創作之餘，思考藝術創作與商品設計差別，也讓他們學習運用自己一技之長幫助社會，藉由義賣活動引發學生自動自發的探索與反省思考。

校長許宏明說，看到美術班同學利用自主學習時間，發揮創造力學以致用，將商品創作展現職業水準，還透過義賣所得，捐助台中市世界聯合保護動物協會，以一己之力回饋社會，相當難得，更是生命教育在校園中實踐的最好示範。

今年銷售冠軍的美術班2年級學生陳瑜嫣表示，今年除了親自繪製明信片，還增加設計耳環品項，透過義賣活動，與顧客面對面互動、交流，讓她可以更清楚掌握顧客需求，尤其這次新增的耳環意外熱銷，助攻她獲得銷售冠軍，讓她很有成就感，未來她會更強化品項開發的動力，希望可以再創銷售成績新高，幫助更多浪浪找到愛它的主人跟自己的家。