南投縣國立竹山高中美術班發揮美術繪畫專長，自主性發起明信片、蠟燭、水晶鑰匙圈、耳環等愛心義賣活動，將義賣所得3萬5000元，全數捐給台中市世界聯合保護動物協會，希望為保護流浪動物盡1份心力。
竹山高中15日指出，該校美術班學生是在張巧靜老師指導下，連續5年透過自創研發產品，透過校慶活動、校內行銷等義賣方式，再整合義賣所得，全數捐贈作為關懷流浪動物之用，用心又有愛心。
張巧靜老師表示，她感謝5年來越來越多教師一起投入義賣活動，還提供義賣的商品，讓義賣內容更多元；她則希望透過做中學，讓學生在創作之餘，思考藝術創作與商品設計差別，也讓他們學習運用自己一技之長幫助社會，藉由義賣活動引發學生自動自發的探索與反省思考。
校長許宏明說，看到美術班同學利用自主學習時間，發揮創造力學以致用，將商品創作展現職業水準，還透過義賣所得，捐助台中市世界聯合保護動物協會，以一己之力回饋社會，相當難得，更是生命教育在校園中實踐的最好示範。
今年銷售冠軍的美術班2年級學生陳瑜嫣表示，今年除了親自繪製明信片，還增加設計耳環品項，透過義賣活動，與顧客面對面互動、交流，讓她可以更清楚掌握顧客需求，尤其這次新增的耳環意外熱銷，助攻她獲得銷售冠軍，讓她很有成就感，未來她會更強化品項開發的動力，希望可以再創銷售成績新高，幫助更多浪浪找到愛它的主人跟自己的家。
#竹山高中美術班 #義賣 #台中世界聯合保護動物協會 #行銷 #流浪動物
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。