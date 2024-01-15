近日判決出爐，實際負責人48歲郭男、36歲林男及51歲黃男，遭依未經許可提供土地堆置廢棄物罪等罪，分別遭判有期徒刑1年8月至5年，可上訴。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

該集團對外號稱經營「園藝公司」，向農民租用農地、魚塭等，實際將膠合板、美耐皿、油漆木材板、爐渣及營建廢棄物等，棄置在農魚塭地，並浸泡雨水滲入農地。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

除主嫌3人遭判刑外，其餘包括運輸公司負責人、仲介、司機及地主等18人，各別犯未經許可提供土地堆置廢棄物罪、非法清理廢棄物罪等罪，分別應執行4年至6月不等有期徒刑，7家違法廠商則併科30萬元至600萬元不等罰金，並沒收、追徵犯罪所得。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化地檢署破獲環保犯罪集團，虛設園藝公司，將超過2.4萬噸的廢棄物，掩埋在彰化、台中、雲林及嘉義等沿海農田魚塭，容積達6萬215立方公尺，查扣69台犯案重機具，不法獲利達7388萬元，近日判決出爐，實際負責人48歲郭男、36歲林男及51歲黃男，遭依未經許可提供土地堆置廢棄物罪等罪，分別遭判有期徒刑1年8月至5年，可上訴。

2021年彰化地檢署偵破以郭、林、黃3人為首的環保犯罪集團，該集團結合7家清除、運輸公司、仲介、司機及地主等，對外號稱經營「園藝公司」，向農民租用農地、魚塭等，實際將膠合板、美耐皿、油漆木材板、爐渣及營建廢棄物等，棄置在農魚塭地，並浸泡雨水滲入農地。

該集團還申請登記事業廢棄物再利用機構，以每公噸3000元至5500元不等費用，對外收受非屬「公告直接再利用」廢棄物，並混入爐渣、廢木材等，再勾結仲介、司機或地主，運往租來的農地、魚塭棄置。

判決書指出，該集團以「廢棄物再利用行為」做為包裝，不法牟取事業廢棄物處理費，棄置點皆為農牧用地，堆置物直接與土壤接觸，對環境介質造成不利之改變，已影響農地正常用途，過去台中某破碎場還曾發生火警，連燒3日造成大量濃煙及惡臭，民怨四起。

法官審酌，該集團從事再利用機構，以合法掩蓋非法，棄置面積甚廣，對環境影響非微，除主嫌3人遭判刑外，其餘包括運輸公司負責人、仲介、司機及地主等18人，各別犯未經許可提供土地堆置廢棄物罪、非法清理廢棄物罪等罪，分別應執行4年至6月不等有期徒刑，7家違法廠商則併科30萬元至600萬元不等罰金，並沒收、追徵犯罪所得。