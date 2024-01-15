劉亦菲年少成名，憑藉《仙劍奇俠傳》中的仙女姊姊趙靈兒紅遍亞洲，之後更進軍好萊塢拍攝《功夫之王》、《花木蘭》，是首位華人迪士尼公主，近年主演的電視劇《夢華錄》、《去有風的地方》皆口碑熱度雙豐收；近日劉亦菲被直擊在巴黎素顏購物。

有網友直擊劉亦菲在巴黎的行李箱店逛街，她似乎是素顏出門，劉亦菲披著棕色外套，頭戴黑色貝雷帽，似乎在店中挑著行李箱，網友大讚：「她的狀態好像大學生」，影片中拍到劉亦菲的側面，她的鼻峰線條超立體，側面看也很漂亮，讓網友大讚：「鼻子好優越」、「真的很喜歡她的狀態，該工作工作該享受生活就享受生活」、「怎麼全世界的人都在偶遇劉亦菲」、「大美女的鬆弛」、「喜歡這樣隨性的仙仙」、「老婆真美真年輕，老婆永遠18歲」。

劉亦菲主演電視劇《去有風的地方》開播後熱度、口碑皆居高不下，前陣子她獲得金蓮花獎視后，劉亦菲上台後說：「大家晚上好，我又來了，連續兩年能夠拿到澳門電影電視節的最佳女主，我覺得是非常非常大的榮耀，對我來說挺不可思議的」，表示前段時間看到被提名了就已經很開心了，對她是個很好的鼓勵，原創劇本歷經5個月拍攝，雖然劇中沒有大的衝突，但不影響它的感情細膩呈現，並感謝全體劇組成員，「只要心裡有風，都可以帶我們去到我們想去的地方」。