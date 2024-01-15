曹佑寧（左）與黃冠智飾演兄弟檔。（華視、LINE TV提供）

《華麗計程車行》主演左起孫綻、黃舒湄、林嘉俐、李李仁、郭子乾、游安順。（華視、LINE TV提供）

郭子乾（左起）、曹佑寧、楊麗音、黃冠智今為戲宣傳。（華視、LINE TV提供）

由郭子乾、楊麗音、曹佑寧、黃冠智主演的LINE TV、華視全新戲劇《華麗計程車行》今（15）日舉行特映會。戲裡曹佑寧和程予希演情侶，有場在海邊看煙火跨年的浪漫吻戲，拍攝吻戲最大困擾竟是2人都戴眼鏡，曹佑寧形容接吻時就像2片鐵打在一起。郭子乾加碼提問，接吻時有把程予希當成女友王淨？曹佑寧尷尬說：「不會啦，幻想也滿奇怪的。」

而曹佑寧日前和女友去北海道玩被目擊偷拍，會感到困擾？曹佑寧坦言會有這樣（困擾）的感覺，「可是沒辦法，會想要自在的生活，偷拍比較不好，其實可以大大方地說來合照。」 過年會到女方家裡拜年？曹表示還沒規劃。

郭子乾劇中飾演計程車行老闆「董仔（台語：老闆）」阿三哥，因患有糖尿病，又愛打牌、應酬、偷吃東西，搞到頻頻住院，光在正片精華當中，就送醫三次，氣得老婆「董娘」楊麗音不只準備好離婚協議書，還離家出走。

楊麗音笑談在醫院對戲時，自己最難忘的一幕，便是郭子乾知道自己做錯事，會默默裝無辜來討好楊麗音，像是對她說：「不要生氣了，妳說的條件我都答應了，還有兩個兒子做見證。」曹佑寧與黃冠智也會幫忙說話：「對，爸不會再去（賭博）了！」一家人互動特別可愛。

郭子乾在《華麗計程車行》當中身為一家之主，愛亂吃東西，被爆料戲外也是吃個不停，收工後還經常揪團吃透嘉義，透露：「921大地震那一場我沒有戲，但我們已經約了伊正，先把他約出來，八點就約好了，結果我們那場戲拍到十二點半都拍不完。」儘管等超久，還是堅持要吃到美食，被戲稱是「越夜越美麗」。至於誰埋單，郭子乾笑回：「地方仕紳都會請客，吃完走了就對了。」

《華麗》有極大篇幅的故事都在「車行」裡面發生，主演群談及最喜歡哪個場景時，黃冠智突然感性地說：「我喜歡有我們家人聚在一起的地方。」郭子乾聽完突然神回覆：「是醫院嗎？」引發全場哄堂大笑，感性氛圍瞬間消失，黃冠智也順著「爸爸」的喜劇節奏搞笑回答：「對，就是你洗腎的地方啦！」

2月18日起，敬請鎖定《華麗計程車行》LINE TV、華視，每週日晚間10點同步首播。