烏克蘭表示，周日在亞速海上空，擊落了1架俄羅斯 A-50 空中預警和指揮機 (AEW&C) ，並擊傷了一架IL-22M管制機。此消息先是政府內部人士透露，稍後獲得烏克蘭空軍總司令奧列什丘克中將(Mykola Oleshchuk)的證實。鑑於空中預警機與管制機在空域的重要作用，加上此類飛機在俄羅斯空天軍當中相當少量，這個戰果絕對是一場「空中大捷」。

防部落格(Defense Blog)報導，媒體引述權威消息人士的話稱，註冊號為 RF-50601「Red」的俄羅斯A-50預警機，在亞速海失蹤。另一架IL-22M11 指揮和控制飛機受損。

據多個俄羅斯電報頻道(Telegram)報道稱，在周日晚間的一次誤擊事件中，造成A-50發生事故。這意思是，並非烏克蘭的戰果。

俄斯媒體RBK報道，事件發生在1月14日晚間9點10分至15分左右， A-50 進入基里利夫卡(Kyrylivka，位在札波羅熱州南部，瀕亞速海)空域，不久就從雷達上消失，也與戰管中心失去連絡。隨後，一架俄羅斯Su-30戰機飛行員，觀察到一個冒著火光的不明飛機墜落。

報導稱，一架 俄羅斯IL-22M管制機受損，詳細地點未說。(圖/WIKI)

截至目前為止，俄羅斯國防部並未正式說明兩架珍貴的空中指揮飛機的事故原因，但是具有影響力的俄羅斯軍事部落客，已經對兩飛機的損失表示哀悼。

A-50預警機北約名「支柱」(Mainstay)，是以伊留申 IL-76 運輸機為載體，由別里耶夫設計局進行改裝，機背上安裝S波段空中預警雷達，由於俄羅斯的電子技術與西方有落差，因此外界判斷它的性能，弱於北約現役的預警機，不管是E-2C鷹眼或是E-3C哨兵都比不上。而且它還有數量不足的問題，截至目前，俄羅斯空天軍只有9架早期版的A-50，與4架升級後的A-50U。

IL-22M則是以民用客機 IL-18為基礎，改成的空中管制飛機，外型上增加有許多刀狀天線，可見其角色與功用。它沒有雷達，主要是擔任情報與通訊的管制站。

富比士(Forbes)網站稱，如果烏克蘭確實擊中了 IL-22 和 A-50，那麼這一天就是俄羅斯擴大對烏克蘭戰爭這23個月以來，俄羅斯空軍最糟糕的一天。因為比起戰鬥機，預警機與管制飛機的戰場地位更高，損失後也更難補充。

最後一個問題是：這是怎麼發生？有可能是愛國者2型飛彈 (PAC-2)的戰果，它有140公里的射程，但 A-50 和 IL-22 通常不會進入範圍圈，而是在射程範圍的最邊緣飛行。一種看法認為，可能烏克蘭的電磁干擾，迫使俄羅斯預警機必須更接近目標區才能降低干擾強度，但目前還只是假設。