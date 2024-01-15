提到近10年崛起最快、最紅的好萊塢女星，大部分的人絕對會想到33歲的《Barbie芭比》女演員瑪格羅比，她在2023年登上各大媒體版面、成為大眾最喜愛的女演員，但就在她聲勢正旺之時，她表態：「我覺得我的曝光率太高，可能大家也看膩我的臉了，想暫時退居幕後。」

2023年剛好也是瑪格羅比首部大紅作品《華爾街之狼》的10週年紀念。自此之後，她演活了《自殺突擊隊》中的哈莉奎茵，奠定了她在好萊塢的地位；雖然她的演藝生涯一路順遂，但這並沒有停止她開拓版圖，她早在10年前就自啟了製作公司「LuckyChap Productions」，並在這期間不斷尋找好的IP作品開發。因此，她也身兼《Barbie芭比》的製作人之一，大部分檯面上看到的結果，也是來自於她精準的決策。

瑪格羅比曾表示，她在自己的演藝生涯中演出了不一樣的女性角色，除了「既瘋狂又迷人」的「小丑女」之外，還有《老娘叫譚雅》中極具爭議性的運動員譚雅哈汀，她在這些作品中逐漸了解女性角色在好萊塢的價值，她便著手尋找可以發揮的劇本。現在的瑪格羅比，除了繼續往準影后的方向前進，她在擔任製作人上找到了不一樣的樂趣。