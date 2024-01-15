日本元旦才發生石川大地震，震驚國際，隨後隔天羽田機場撞機事故，天災人禍禍不單行。沒想到今(15日)又天現異象，一顆火球清晨劃破日本關東地區的天空，其中一支影片顯示，火球穿越雲層時閃現綠光，民眾紛紛在網路上分享拍攝到的畫面，有些影片甚至伴隨巨大的爆炸聲響。名嘴黃揚明轉發新聞畫面，打趣直呼「超級賽亞人？」網友一看，果然像日漫《七龍珠》中外星人來襲地球的畫面，還有人說是《你的名字》。

日本放送協會（NHK）報導，今日清晨，日本關東地區的民眾目擊一顆「火球」從天而降。

神奈川縣平塚市博物館館長、天文專家藤井大地表示，上午6時55分左右，他在靜岡縣富士市的住家攝影機錄下了火球降落的畫面。畫面顯示，黎明時分，一顆火球突然從北方天空降下，降落時間達數秒。他發文分享3支火球降落影片，其中一支影片捕捉到火球穿越雲層時閃現綠光，另一支錄到了巨大的爆炸聲響，網路上隨後也出現許多民眾分享天降火球的影片。

藤井大地表示，火球以每秒42.2公里的速度降落，從神奈川縣上空向長野縣方向移動，推測是隕石墜落。他驚訝指出，火球如此明亮，顯示直徑可能達幾十公分，坦言「很不尋常」。

黃揚明今(15日)也在臉書發文附相關火球畫面，由於火球的綠光相當特別而醒目，令他打趣直呼「超級賽亞人？」網友也拿動漫情節當哏留言回：「只有一顆應該是拉蒂茲」、「你的名字」、「彗星炒飯來嘍」、「達爾來了」、「驚奇隊長」、「連慧星都是綠的...」、「賽亞人來襲」、「鋼彈？」、「我希望是超人呢」、「卡卡洛特！」、「七龍珠悟空降落地球」、「你的名字真人版」、「綠燈俠」、「隕石墜落確認」。