2024整年度不論平假日，新北市民到「河畔餐廳」用餐，可享有9折優惠。(將捷金鬱金香酒店提供)

「挪威鮭魚佐醃漬嫩薑」特選新鮮挪威鮭魚煎到香酥，以適量調味帶出魚肉鮮甜，搭配酒店自製醃漬嫩薑，口感清爽。(將捷金鬱金香酒店提供)

新北市民福利回饋來了！市民朋友這篇必收。被稱為「淡水河畔最美酒店」的將捷金鬱金香酒店，近期推出「回饋好厝邊」活動，即日起至1月31日止，周一至周五，新北市民到酒店內的「河畔餐廳」用餐，兩人同行，午、晚餐享第二位半價，以價低者計。

位在新北市的「將捷金鬱金香酒店」在2024年初始便推出回饋市民的好康，讓新北市民能用實惠價格，在「河畔餐廳」品嘗主廚精心料理的美食，活動期間，出示相關證件即享優惠。若錯過「回饋好厝邊」活動也別擔心，2024整年度不論平假日，只要是新北市民皆享有用餐9折優惠。

另外，為了鼓勵樂齡族群出門，65歲以上長者至「河畔餐廳」用餐，即享有85折好康。「河畔餐廳」每季菜單中都有設計「樂齡主餐」，兼具營養並體貼樂齡族群偏好較好入口的菜式，如冬季的「挪威鮭魚佐醃漬嫩薑」，特選新鮮挪威鮭魚煎到香酥，以適量調味帶出魚肉鮮甜，搭配酒店自製醃漬嫩薑，多了一點清爽口感，讓長輩輕鬆享用營養健康的美味佳餚。